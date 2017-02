Умарла Мария Горняк

НОВИ САД – Вчера, 20. фебруара, после длугей и чежкей хороти, у Новима Садзе у 87. року живота умарла наша длугорочна новинарка у пензиї Мария Горнякова. Цали свой роботни вик препровадзела у Радио Новим Садзе, одкаль пошла и до пензиї.

Мария Горнякова народзена у Дюрдьове 16. авґуста 1931. року, дзе закончела основну школу, а нїзшу ґимназию з малу матуру у Руским Керестуре 1946. року. Штредню економску школу закончела у Новим Садзе 1950. року и такой була анґажована до Рускей редакциї Радио Нового Саду, дзе найдлужей робела як редакторка емисийох за дзеци, алє окончовала и други новинарски роботи. Єден час, пейдзешатих рокох, пририхтовала и музични емисиї на руским язику, у чаше кед кед ше шицко емитовало „на живо”.

Попри роботи, Мария Готнякова 1956. року закончела Висшу педаґоґийну школу, а 1967. дипломовала и на Филозофским факултету у Новим Садзе, у ґрупи за югославянски язики и общу линґвистику.

Кед 1955. року на Радио Новим Садзе утаргнути нашо бешедни емисиї, Горнякова остала робиц у Радию як водителька наших музичних емисийох, а по обнавяню бешедних емисийох 1966. року, Мария Горнякова знова преходзи до обновеней Рускей редакциї и пририхтує емисиї за дзеци. По потреби участвовала у пририхтованю и других информативних емисийох на руским язику, аж по пензионованє.

Попри роботи у Рускей редакциї Радио Нового Саду, Мария Горнякова ше занїмала и з литературну и театралну дїялносцу на руским язику. Обявела збирку приповедкох за дзеци „На рукох мацериних“, з хторих значна часц у форми кратких драмских сличкох емитована у емисийох за дзеци. Перши свойо театрални улоги одбавела у Дюрдьове, а од 1950. року и у Новим Садзе, у рамикох тедишнього Културно-просвитного дружтва Руснацох „Максим Горки“.

Мария Горняк будзе похована на Новим теметове у Новим Садзе, а датум и час хованя будзе познати познєйше.