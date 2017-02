Александар Вучич наявел значни укладаня до вербаскей општини

ВЕРБАС – Предсидатель Влади Сербиї Александар Вучич вчера, 20. фебруара, нащивел Основну школу „Петар Петрович Нєґош” у Вербаше, хтора ма буц цалосно пооправяна, понеже, як гварел премиєр, до реконструкциї тей школи буду уложени скоро пол милиона еври. Плановане обновиц шицки санитариї, водоводни и други инсталациї и столарию, а Влада Републики Сербиї за обнову тей вербаскей школи видвоєла 39 милиони динари, пише портал Општини Вербас.

Роботи маю буц закончени за три и пол мешаци, а у рамикох обнавяня 234-ох обєктох у вецей як 130 городох и местох у Сербиї, з хторих 106 образовни установи.

Александар Вучич, котрого у Вербаше дочекали числени гражданє, а домашнї му були предсидатель Дочасового орґану Општини Милан Ґлушац и директор спомнутей ОШ Зоран Бауцал, бешедовал и о терашнєй ситуациї у Вербаше и наявел приводзенє инвеститорох, укладаня до комуналийох, образованя и до спортских обєктох.

– Локална самоуправа ма ушориц индустрийну зону и пририхтац документацию, а Влада приведзе инвеститора котри обезпечи роботу за 300 до 400 людзох. Децениями ситуация у Вербаше була занєдзбана, окрем пред виберанками, а пред Вербасом дакус лєпши часи, но то завиши и од анґажману локалного руководительства – гварел Вучич вчера у Вербаше, додаваюци же и вербаска ОШ „Светозар Милетич” од Покраїнскей влади достала 3 милиони динари, же за цалосне законченє канализациї у вербаскей општини од Министерства польопривреди буду достати прейґ 3 милиони еври, а значни средства Вербащанє можу обчековац и за реконструкцию базену у ЦФК „Драґо Йовович”.

Под час нащиви ОШ „Петар Петрович Нєґош” премиєр Вучич гварел же дзекуюци реформом и ушпорованьом у буджету мож звекшовац укладаня до образованя и инфраструктури, як и же будзе злєпшане положенє просвитних роботнїкох. Попри бешеди позбераним гражданом, предсидатель Влади Сербиї у Вербаше одвитовал и на питаня новинарох на актуални политични и други теми.

У нащиви Вербасу з премиєром були и ресорни министрове у Влади Сербиї, як и подпредсидатель Покраїнскей влади Дьордє Миличевич.