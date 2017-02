Признање тренеру Славку Нађу

ОЏАЦИ – Рукометни тренер Славко Нађ из Руског Крстура од Спортског савеза Општине Оџаци добио је признање за најбољег спортског стручњака у 2016. години – за резултате који је постигао са две екипе Женског рукометног клуба (ЖРК) „Дероње“ и пионирском екипом ЖРК „Оџаци“.

Признање је добио и за ангажовање на покрајинском нивоу, јер је Нађ прошле јесени изабран и у стручни штаб Рукометног савеза Војводине за праћење талентованих рукометашица рођених 2004. године и млађе.

Признања најбољим спортистима, спортским колективима, стручњацима и донаторима у спорту Спортског савеза Општине Оџаци уручене су 17. фебруара на свечаности у Спортско-пословном центру Оџаци, на којој су присуствовали председник Спортског савеза Србије Дане Корица и представници разних спортских грана из Покрајине.

Истог дана одржан је и Сајам спорта, на ком је учествовало скоро 1 000 спортиста – од најмлађих до сениора, а у рукометним такмичењима са домаћим и екипама из Дероња и Бачког Брестовца, наступила је и Рукометна секција ОШ „Петро Кузмјак“ из Руског Крстура, коју такође води награђени Славко Нађ.