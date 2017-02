Софија Ковач трећа на турниру стонотенисерки-јуниорки

МЛАДЕНОВАЦ/РУСКИ КРСТУР – Млада стонотенисерка крстурског „Русина“ Софија Ковач у суботу, 18. фебруара, освојила је треће место и бронзану медаљу на јаком Отвореном турниру за јуниоре у Младеновцу, сазнаје Рутенпрес од тренера у Стонотениском клубу (СТК) „Русин“ Драгана Ковачевића.

У конкуренцији јуниорки (од 15 до 17 година) такмичило се 12 стонотенисерки, тако да је Софија (16 година) постигла одличан успех, а резултат се бодује и за коначну ранг-листу најбољих стонотенисерки-јуниорки у Србији. У сезони има шест оваквих турнира, а на једном од њих Софија Ковач је такође освојила треће место.

Из СТК „Русин“ на Отвореном туриниру за стонотенисере-јуниоре у Младеновцу учествовали су и Иван Чизмар, који је ушао међу 16 најбољих од 40 такмичара и ово је његова прва сезона у конкуренцији јуниора, као и Стефан Хорњак који се такмичио иако још нема довољно година за ову категорију.