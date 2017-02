Дньова доза Руснацох

Ходзи по шпиваню зоз пайташами, нє зна текст.

До пакецикох кладзе лєм помаранче, яблуко и три орехи, та коментарує – „Та, цо ти думаш, же то скорей було тоти чипси?!”

„Нови рок славим дома” – Пред тим як вибиє пол ноци обидзе локали, найду го у ярку.

Пойдзе до церкви, наидзе дзвончкар – прави ше шалєни.

Руска свята тройца – Хлєб, цибуля и сланїна.

Приду му госци, понукнє их – „Нє будзеце кафу?!”

Дружтво обраца рунду, придзе шор на Руснака – муши пойсц дому.

Рубрика гумористичного характеру и єй змист нє ма намиру дакого увредзиц, алє буц читачом розвага.