На соботу у Кули Скупштина Рускей матки

КУЛА – На соботу, 25. фебруара, у Кули будзе отримана порядна Рочна скупштина Рускей матки (РМ).

Скупштина будзе на 11 годзин у просторийох Руского КУД „Др Гавриїл Костельник” (М. Тита 248), а на дньовим шоре звити о роботи РМ и єй одборох по местох за прешли рок, финансийни звит, та плани роботи Матки и одборох по местох за 2017. рок.

На Скупштини будзе винєшена и информация о пририхтованю проєктох РМ за конкурованє до ресорних покраїнских секретариятох и Министертва култури и информованя, як и догварка о пририхтованю РМ за одход на Штернасти шветови конґрес Русинох/Руснацох/Лемкох, хтори штредком рока будзе у Осиєку, у Горватскей.