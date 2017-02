Ян Липински нови предсидатель Округлого столу Русинох

ПРЕШОВ (СЛОВАЦКА) – На зашеданю Округлого столу Русинох Словацкей (ОСРС), всоботу, 18. фебруара, за нового предсидателя тей платформи хтора зєдинює русински професийни институциї, здруженя гражданох и нєзависних русинских активистох, за предсидателя вибрани инж. Ян (Янко) Липински з Братислави, поинформовал Рутенпрес портпарол ОСРС Петро Медвидь.

Липински на тей функциї заменєл дотерашнього предсидателя Милана Пилипа, а попри їх двох, до Предсидательства ОСРС вибрани староста Баєровцох Михал Секерек, Осиф Ткач з Театру Александра Духновича, Якуб Тулей за секретара платформи и Петро Медвидь за портпарола ОСРС, цо бул и дотераз.

Янко Липински и Милана Пилип и члени Одбору за национални меншини и етнїчни ґрупи Ради Влади Словацкей за русинску меншину.

Липински (1963), родом з Крайнєй Порубци у свиднїцким округу, єден зоз сновательох Здруженя интелиґенциї Русинох Словацкей и ОСРС. Дзекуюци и йому на Словацким радию ше емитує емисиї по русински, прдуцент є документарних филмох о Русинох и русинскей историї, коавтор є проєкту „Чемерица”, хтори ше занїма з потримовку и охрану людских и меншинских правох Русинох у Словацкей, а видава и електронски информативни портал „русинФОРУМ”.

Попри вибору руководительства, на соботовим зашеданю на ОСРС бешедоване и о пририхтованю подїйох значних за Русинох у тим року, насампредз о означованю 200-рочнїци народзеня визначного русинского будителя Адолфа Добрянского. Тот 2017. рок у Словацкей преглашени за „Рок Адолфа Добрянского”, котри ше, як депутат у Угорскей скупштини, закладал за права Русинох и Словацох.