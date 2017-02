ЛСВ: Врациц до настави язик дружтвеного штредку

НОВИ САД – Лиґа социялдемократох Войводини (ЛСВ) вимага од Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою же би дополнєло Нарис закона о основох системи образованя з одредбу по хторей би язик дружтвеного штредку, голєм у Войводини, ознова бул обовязни виборни предмет у настави.

З нагоди Медзинародного дня мацеринского язика, ЛСВ здогадла же уж три роки вимага врацанє язика дружтвеного штредку до войводянских школох, бо дума же ше виучованє язикох дружтвеного штредку 70-их и 80-их рокох прешлого вику указало як барз добре и допринєсло розуменю и заєднїцтву шицких националних заєднїцох.