Годзина руского язика у „Бранковим колє”

НОВИ САД – З нагоди 21. фебруара, Медзинародного дня мацеринского язика, пондзелок, 20. фебруара, у орґанизациї Дружтва за руски язик, литературу и културу отримана годзина руского язика зоз школярами штреднїх школох котри руски язик виучую у Доме школярох „Бранково коло” у Новим Садзе, з наставнїцу Ванесу Медєши.

На годзини бешедоване о означованю Дня мацеринского язика, а читани и школски роботу з тему „Руски язик, мой мацерински язик“.

За успишно написани и пречитани роботи, заступнїца Дружтва Ирина Папуґа школяром Иванови Чижмарови, Дияни Рац и Давидови Шантови придала новши виданя Дружтва за руски язик, литературу и културу.