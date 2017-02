З нагоди Дня мацеринского язика у „Цицибану” госцовала Мелания Римар

РУСКИ КЕРЕСТУР – Медзинародни дзень мацеринского язика, 21. фебруар, вчера означени и у рускокерестурским Оддзелєню дзецинскей заградки „Цицибан” ПУ „Бамби”. З тей нагоди писателька Мелания Римар з Петроварадину дзецом представела свою найновшу збирку приповедкох за дзеци „Гайзибан на шпарґу”.

Римарова ше перше стретла з ґрупу младших дзецох возросту од 3-5 роки, з їх виховательку Даниєлу Сопка, а потим и з дзецми предшколского возросту и їх виховательками Емилию Костич и Блаженку Мецек, и пречитала им по даскельо приповедки зоз спомнутей кнїжки.