Медзинародни дзень мацеринского язика означени и у Шидзе

ШИД – З концертом у сали Културно-образовного центру, на хторим представени язики хтори ше хаснує у шидскей општини, вчера означени 21. фебруар, Медзинародни дзень мацеринского язика.

Попри сербского, представени горватски, словацки, ромски и руски язик, а Руснацох представяла Старша мишана шпивацка ґрупа КПД „Дюра Киш“, хтора з провадзеньом оркестру Дружтва виведла венчик руских шпиванкох.

Орґанизатор концерту бул Општински одбор Сербскей напредней странки у Шидзе, а попри численей публики, на концерту присуствовали и руководзаци у локалней самоуправи.