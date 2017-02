Дзень мацеринского язика у Школи „Петро Кузмяк”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Медзинародни Дзень мацеринского язика, 21. фебруар, з явнима годзинами-роботнями вчера означени у Основней и штреднєй школи з домом школярох „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре.

Роботнї водзела госцинска, професорка руского язика Ана Римар з Петроварадину, анґажована у настави на Оддзелєню за русинистику на Филозофским факултету у Новим Садзе, дзе є и на докторских студийох язика и литератури и стипендистка Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою.

Отримани штири окремни роботнї за школярох пиятей и шестей класи, школярох седмей, потим осмей класи, та за штредньошколцох зоз шицких руских оддзелєньох Ґимназиї, а провадзели их зоз своїма наставнїцами руского язика Каролину Папуґа, Ксению Шовш и Любку Малацко.

Римарова на роботньох наглашела прецо важне од малючка прилапиц мацерински язик, лєбо и нараз два мацерински язики своїх родичох, кед малженство мишане, а потим у интеракциї зоз школярами бешедоване о правилним хаснованю и писаню одредзених словох и виразох хтори присутни у каждодньовей бешеди.