У Сербиї 11 язики националних меншинох маю статус службених

БЕОҐРАД – У Сербиї жию припаднїки вецей як 30 етнїчних заєднїцох котри бешедую розлични язики, а 11 язики и писма националних меншинох у службеним хаснованю, гварела з нагоди вчерайшого Медзинародного дня мацеринского язика директорка Канцелариї за людски и меншински права Сузана Паунович.

Як сообщене з єй кабинету, Влада Сербиї найозбильнєйше пошвецена дошлїдному и детальному унапредзованю и защити меншинских язикох.

Сербия 2005. року урядово прилапела Европску грамоту о реґионалних и меншинских язикох, з чим указала намиру допринєсц защити и очуваню мултикултуралносци и вецейязичносци у Сербиї и Европи. З ратификованьом Грамоти, Сербия превжала окремни обовязки за 10 язики националних меншинох, гварела Пауновичова и визначела же ше у прешлим школским року у основних школох образованє витворйовало на осем язикох – албанским, босанским, болгарским, мадярским, румунским, руским, словацким и горватским, з чим облапени коло 72 000 дзеци.

Тиж так, директорка Канцелариї за людски и меншински права Сузана Паунович гварела же ше, прейґ друкованих и електронских медийох, право на информованє на меншинских язикох витворює на 15 язикох.