Вишол и фебруарски МАК

НОВИ САД – Нєшка вишло фебруарске число младежского часопису МАК, а „У фокусу” му всестрани штредньошколєц Александар Планкош з Руского Керестура, Маряна Райчевич з Вербасу, котра роби у Словацкей, як и нова представа „Боинґ, Боинґ” Младежскей ґрупи Драмского студия АРТ Дому култури Руски Керестур.

Ту и нова МАК-ова сатирична рубрика „Дньова доза Руснацох”, стаємна рубрика „Так и нїяк иншак”, а у тим чишлє „Швет науки и технолоґиї”, медзи иншим, пише о одкрицох и посцигнуцох з астрономиї и астрофизики у 2016. року.

„Спорт и рекреация” представя денсголерку Наташу Боянович з Керестура, „Власни печац” Таниту Ходак з Коцура, хторей гоби фотоґрафия, а у тим МАК-у вишла и нова рубрика Бориса Ройкового „Директ до фаци”, хтора будзе виходзиц у каждим другим чишлє.

У рубрики „З МАК-овей архиви” мож пречитац и интервю з ґрупу „Роса”, хтори у МАК-у бул обявени 1989. року.