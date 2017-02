Вишла фебруарска „Заградка”

НОВИ САД – Читаче тих дньох достали фебруарске число часопису „Заградка”, а фотоґрафиї на єй насловним боку указую як наймладши у Руским Керестуре и Дюрдьове означели 17. януар – Националне швето Руснацох у Сербиї. О програмох з нагоди Националного швета, пририхтаних у Новим Садзе, Новим Орахове и Бикичу, „Заградка” информує на 2. и 22. боку.

У тим чишлє часопису обявени литературни твори за дзеци Силвестера Д. Макая, Михайла Ковача, Ирини Гарди Ковачевич, Василя Мудрого, Серафини Макаї, Миколи М. Кочиша, та драмска сличка о страшидлу Власту Вуцелї.

У рубрики „Заградково родзени днї” огляднуце на перши часопис за руски дзеци „Наша заградка”, хтори виходзел од 1937. по 1941. рок, а у додатку за наймладших єст даскельо розчитованя за бавенє и илустрациї хтори треба офарбиц.

Обявени и вибрани литературни и подобово роботи школярох з Руского Керестура, Коцура, Дюрдьова, Кули, Шиду, Бикичу и Бачинцох, „Заградка” пише и о означованю Школскей слави Святи Сава у наших школох, спортских секцийох у школи у Дюрдьове, а нє виостали анї интересантни боки за розвагу.