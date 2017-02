На ютре випровадзанє Мариї Горняк Пушкаш

НОВИ САД – Наша позната новинарка Радио Нового Саду у пензиї Мария Горняк Пушкаш, котра ше после длугей и чежкей хороти у 87. року живота упокоєла 20. фебруара у Новим Садзе, на остатню драгу будзе випровадзена на ютре, штварток, 23. фебруара, на 10,30 годзин на новосадским Новим теметове.

Попри роботи у Рускей редакциї Радио Нового Саду, Мария Горнякова (народзена у Дюрдьове 1931. року) занїмала ше и з литературну и театралну дїялносцу на руским язику. Обявела збирку приповедкох за дзеци „На рукох мацериних“, свойо перши театрални улоги бавела у Дюрдьове, а од 1950. року и у Новим Садзе, у рамикох тедишнього Културно-просвитного дружтва Руснацох „Максим Горки“.