Розвойна аґенция Войводини зажиє уж о мешац

НОВИ САД – Пред вчерайшу схадзку Скупштини Войводиним на хторе основана Розвойна аґенция Войводини (РАВ), предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович медийом гварел же то будзе єдна цалком нова аґенция, хтора да конкретни финансийни стимули за розвой привреди и польопривреди, як и резултати у обезпечованю роботи у Войводини.

Як гварел, идея же би ше прейґ РАВ обезпечело пориви, насампредз у Войводини, хтори нє покрити прейґ Розвойней аґенциї Сербиї, а робота РАВ будзе барз транспарентна.

Покраїнски премиєр наявел же РАВ у полним капацитету зажиє о мешац, после законченя потребней процедури за єй реґистрованє и будзе мац коло 30 занятих. Перши финансийни средства буду розпоредзени по ребалансу покраїнского буджету штредком рока, а векши средства з хторима будзе розполагац РАВ буду опредзелєни у януаре 2018. року, гварел Мирович.

– То будзе цалком нова компания, а будзе мац штири сеґменти – за стратеґийни виглєдованя и иновациї, за сотруднїцтво з Розвойну аґенцию Сербиї, з державнима и медзинароднима фондами, у функциї розвою Войводини; за сотруднїцтво з локалнима самоуправами и за пририхтованє конкретних стимулох – гварел предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович.