Пре випитованє нафти, до Месней заєднїци принєсц числа катастерских парцелох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нафтна индустрия Сербиї и у рускокерестурским хотаре пошвидко почнє сеизмичне виглєдованє нафти и ґазу, та до просторийох Месней заєднїци Руски Керестур (у Спортскей гали), власнїки жеми цо скорей маю принєсц катастерски числа парцелох, же би им после випитованьох могла буц виплацена чкода. При даваню числа треба наглашиц же дзе будзе посадзена паприґа, лєбо даяка друга желєнява, або дзе овоцнїк, бо у виглєдованю нафти и ґазу вони буду заобидзени.

Людзе котри жем дали под аренду нє приноша число парцели, алє тоти котри ю хасную, односно котрим жем дата под аренду. Катастерски числа парцелох треба принєсц цо скорей, а придава ше их овласценей особи з НИС, котра до керестурскей Месней заєднїци приходзи кажди пондзелок, стреду и пияток, од 9 до 14 годзин. Зоз собу треба принєсц и особну леґитимацию, а при даваню числа парцели, власнїк жеми (лєбо хаснователь), з НИС-ом подписує согласносц о преходзеню през парцелу.

Пре катастерске число ше нє муши исц до катастру, алє го досц записац на папер, поведзме з лїстини о шатвовей структури, хтору ше придавало при реґистрованю ґаздовства, лєбо з даєдного другого документу.

Випитованя нафти и ґазу безопасни, будзе ше их окончовац з найсучаснєйшу опрему, а жеми заш лєм буду очкодовани пре преходзенє чежких камионох. Випитовац ше будзе и у валалє, по заградох и дворох, алє камиони нє буду уходзиц до обисцох.

Виплацованє чкоди будзе после випитованьох, чкоду буду приявйовац очкодовани, плаценє будзе о 10 роботни днї, у цалосци, а при приявйованю чкоди, очкодовани да число жиро-рахунку.

Як стої у НИС-овим обвисценю о виглєдованю нафти и ґазу, слово о сеизмичних випитованьох на основи проєкту „3Д Турия”, виводзач роботох „Нафтаґаз-Нафтни сервиси-Сеизмични сервиси”, а согласносци власнїкох обезпечує Аґенция „Ґео-оил”, хтора власнїкох жеми поинформує о способе утвердзованя чкоди, як и ценовнїку по хторим ше ю виплацує.

Випитованє нафти и ґазу у керестурским хотаре би мало почац о коло мешац.