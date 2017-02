Нєшка округли стол о ЕУ и националних меншинох

НОВИ САД – Центер за реґионализем, з потримовку Hans Seidel фондациї, нєшка у Новим Садзе орґанизує округли стол з тему „ЕУ-интеґрациї и питанє националних меншинох у Сербиї”.

Округли стол ше орґанизує насампредз пре спатранє одредзених проблемох у витворйованю правох меншинох хтори би могли привесц до препреченьох (блокированьох) и условйованьох сушедних жемох на драги Сербиї до ЕУ, алє и пре информованє о тим цо националним меншином приноша ЕУ-интеґрациї и як тот процес можу вихасновац за унапредзенє своїх правох.

На округлим столє, хтори будзе отримани у Готелу „Президент” и почнє на 10 годзин, буду участвовац и бешедовац представителє Министерства державней упртави и локалней самоуправи, Одбору за людски и меншински права и ровноправносц полох Скупштини Сербиї, Прегваряцкого тиму Сербиї з ЕУ, Омбудсмана, здруженьох хтори ше занїмаю з правами меншинох, представителє амбасадох Горватскей, Мадярскей, Румуниї и Болгарскей у Сербиї, як и дзепоєдни представителє националних совитох националних меншинох.

Спред Националного совиту (НС) Руснацох на округлим столє будзе присуствовац заменїк прдсидателя НС Йовґен Мудри.