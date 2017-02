Отворени конкурс за софинансованє наших младежских проєктох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Роботне цело за младеж Националного совиту (НС) Руснацох розписало Конкурс за софинансованє младежских проєктох хтори буду витворени у 2017. року. Мож приявиц проєкти з рижних обласцох, алє препоручене же би були зоз сфери култури, розваги и шлєбодного часу, информованя, лєбо нєформалней едукациї.

Кажди проєкт треба же би бул приявени спред формалного здруженя, културно-уметнїцкого дружтва (КУД), лєбо нєвладовей орґанизациї (НВО), а єдно здруженє, КУД, лєбо НВО може приявиц найвецей два проєкти.

Конкурс отворени по 1. април, а после препатрунку приявох, члени Роботного цела буду контактовац представительох проєктох, котри им виложа свойо идеї.

Текст конкурсу у цалосци мож опатриц на сайту НС www.rusini.rs, а питаня вязани за конкурс мож поставиц на адресу rcmladez@gmail.com (у наслову назначиц „За младежски проєкти у рускей заєднїци“).