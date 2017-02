Дан матерњег језика у Школи „Петро Кузмјак“

РУСКИ КРСТУР – Међународни Дан матерњег језика, 21. фебруар, јавним часовима-радионицама јуче је обележен у Основној и средњој школи са домом ученика „Петро Кузмјак“ у Руском Крстуру.

Радионицу је водила гост – професорица русинског језика Ана Римар из Петроварадина, ангажована у настави на Одељењу за русинистику на Филозофском факултету у Новом Саду, где је и на докторским студијама језика и књижевности и стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Одржане су четири посебне радионице за ученике петог и шестог разреда, ученике седмог и осмог, а затим и за средњошколце из свих одељења Гимназије на русинском језику, у пратњи својих наставница русинског језика Каролине Папуга, Ксеније Шовш и Љупке Малацко.

Римар је на радионицама нагласила због чега је важно од малих ногу прихватити матерњи језик, или чак и два од својих родитеља, ако је у питању мешовити брак, а затим је у интеракцији са ученицима разговарано о правилном коришћењу и писању одређених речи и израза који су присутни у свакодневном говору.