Пенєж початнїком у дїлованю

БЕОҐРАД – Министерство привреди розписало Явну поволанку за додзельованє безповртаниух средствох за початнїкох у дїлованю у тим року.

Програму стимулованя розвою поднїмательства през финансийну потримовку привреднїком-початнїком запровадзує Министерство привреди, у сотруднїцтве з Фондом за розвой Републики Сербиї.

На Явну поволанку ше можу приявиц поднїматель, микро и мали привредни дружтва, хтори у Аґенциї за привредни реґистри реґистровани нє скорей як 2016. року.

Информациї о Явней поволанки мож видзиц на сайту Министерства привреди www.privreda.gov.rs.