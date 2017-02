Предаванє пиячних местох на вербаских пияцох

ВЕРБАС – ЯКП „Комуналєц“ з Вербасу од 1. по 31. марец будзе правиц контракти зоз заинтересованима за резервованє пиячних местох за сезону 2017/18. року. Цена закупу будзе по старим ценовнїку, а после 31. марца будзе звекшана за 30 одсто.

– Поволуєме дотерашнїх и нових закупцох же би направели контракти пред звекшаньом цени. На Вельким пияцу єст 119 тезґи за желєняву и 73 тезґи за самостойни тарґовецки предавальнї, як и 204 коцки. Закупцом на розполаганю и осем жимни витрини. На Малим пияцу єст 91 тезґа за желєняву, 171 коцка за предаванє рижней роби, як и шейсц жимни витрини – гварел инкасант на пияцу Благоє Делибашич.

Контракти ше будзе подписовац у просторийох пиячней управи на Вельким пияцу всоботу од 7 до 14 годзин и на Малим пияцу стреду, у истим чаше.

По словох Делибашича, на вербаским пияцу ше предава продукти з општинских местох – Коцура, Змаєва, Равного Села, Вербасу, алє єст и вельо польопривреднїкох и других котри закупюю тезґи з Руского Керестура, Малого Идьошу, Фекетичу, аж и з Гайдукова и Купусини.

Того року плановане организовац и Фестивал пияцох, на хторим би ше представели предаваче котри дзешатки роки предаваю на пияцох у Вербаше.