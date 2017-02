Дзевец конкурси за реґистровани польопривредни ґаздовства

НОВИ САД – Покраїнски фонд за розвой польопривреди 19. фебруара розписал дзевец конкурси за кредити на хтори можу конкуровац реґистровани польопривредни ґаздовства.

Розписани конкурси за додзельованє кредитох за набавку новей польоприврдней механїзациї (погонскей и приключней), за набавку новей системи и опреми за наводньованє, за набавку опреми за статкарски фарми, за набавку кошнїцох и опреми за пчоларство, за набавку нових защицених цеплих заградох (пластенїкох, склєнярнїкох) и опрему за нїх, як и за набавку нових процивкаменцових мрежох за вецейрочни засади овоцнїкох и за винїци.

Тиж так, розписани и конкурс за додзельованє кредитох за набавянє квалитетних целятох за карменє у тим року, за вибудов маґазинох за житарки, овоц и желєняву (силоси, жемово складзиска, хладзальнї), за подзвигованє вецейрочних засадох овоцнїкох и винїцох, як и за набавку рибчатох и новей опреми за рибалови.

Вецей информациї о конкурсох за кредити мож видзиц на сайту www.fondpolj.vojvodina.gov.rs.