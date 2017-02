СРИМ – На 39. Медзинародним сайме туризму, хтори нєшка, 23.фебруара, почина у Беоґрадзе, на штанду „Диван је кићени Срем“ будзе представене туристичне понукнуце општинох з цалого Сриму.

На штанду свойо туристични понукнуца представя Шид, Сримска Митровица, Стара Пазова, Рума, Индїя, Ириґ, Печинци и Сримски Карловци.