ШИД – Предсидатель Општини Шид Предраґ Вукович вчера придал контракти о купованю хижох штиром фамелийом вибеженцох и розселєних особох, котри жию на подручу шидскей општини.

Вредносц каждей хижи милион 150 000 динари, а попри тим, додзелює ше и 180 000 динари такволани ґрант, за додатне ушоренє хижи.

Средства обезпечел Комесарият за вибеженцох и миґрациї Сербиї, а учасц локалней самоуправи у тим пейц одсто.

На конкурсу були 24 вимоги, а хижи достали єдна фамелия котра тераз жиє у Моровичу, два котри жию у Шидзе и єдна у Адашевцох.