Почали роботи на вибудови будинку за специялистични служби Дому здравя

КУЛА – Пондзелок, 20. фебруара, у Кули почали роботи на вибудови обєкту за специялистични служби Дому здравя Кула. Виводзач роботох Будовательне подприємство „Кей” з Валєва, мали би буц закончени до конца рока, односно за 210 роботни днї, а перше будзе звалєни будинок дакедишнєй Народней библиотеки коло постояцого будинку Дому здравя, пише портал „Нашо место”.

По контракту, хтори Општина Кула подписала з Министерством привреди у рамикох програми потримовки унапредзеню локалних и реґионалних инфраструктурох „Будуєме вєдно”, вибудов будинку за нови специялистични служби будзе коштац коло 130 милиони динари. У тим Општина Кула обезпечела 75, а Влада Сербиї 55 милиони динари.

Нови будинок будзе мац прижемє и два поверхи, а з пасарелу будзе повязани з амбуланту общей пракси у постояцим Доме здравя.