НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино” госци у студию буду представителє рускокерестурскей Школи „Петро Кузмяк”, з котрима будзе бешеди о їх роботи и посцигнутих резултатох, а у другей часци будзе емисия за младих „Часи младосци”, хтора пошвецена опасносцом з хторима ше зочую млади у нєшкайшим чаше.

По емисиї „Добри вечар, Войводино” на 21,30 г. будзе реприза нєдзельового ТВ Маґазину, док реприза нєшкайшей емисиї такой на ютре (пияток) вноци на 2 и дополадня на 9 годзин.