У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У осмим тогорочним чишлє новинох „Руске слово” рубрика „Тижньовнїк” зазначела першу нащиву нового Покраїнского омбудсмана нашому Националному совиту, як и заєднїцку схадзку Одбору за културу Националного совиту Руснацох и Управного одбору Заводу за културу войводянских Руснацох.

Рубрика „Нашо места” пише о збераню гуманитарней помоци шестром Новакович з Руского Керестура, а ту и тексти о активносцох Здруженя женох „Байка”, Добродзечного огньогасного дружтва у Коцуре и „Сримскей винияди” у Беркасове.

На „Економиї” напис о майстрови Звонимирови Мудрого з Дюрдьова и його роботи, а „Култура и просвита”, медзи иншим, пише о музично-литературним вечаре у Коцуре, означованю Дня мацеринского язика у Керестуре, Скупштини кулского РКУД „Др Гавриїл Костельник”, а ту и наява Фестивалу новей рускей шпиванки „Ружова заградка”.

Рубрика „Людзе, роки, живот” представя руского маляра-аматера Якима Бульчика з Нового Саду и науковца з Вербасу Ивицу Тамаша, док на „Духовним живоце” огляднуце на уплїв конфликтох у України на духовни живот гражданох.

„Спорт” пише о пририхтованьох фодбалерох коцурского, керестурского и дюрдьовского фодбалского клубу за предлуженє змаганьох у своїх першенствох, о припознаню Славкови Надьови з Керестура за успишну роботу з рукометашками, о успих керестурскей столнотенисерки Софиї Ковач, як и о премиєри документарного филму Мирослава Виславского „Леґенди о леґендох”. Додаток у тим чишлє „Литературне слово”.