Мишчевич: Меншини нє камень пошпоцованя

НОВИ САД – Шефица Прегваряцкого тиму Сербиї з Европску унию Таня Мишчевич на конференциї „ЕУ интеґрациї и питанє националних меншинох у Сербиї” виявела же права националних меншинох длуго були занєдзбани, а позитивни резултати у тей обласци нє можу присц прейґ ноци. Треба мац на розуме и же акцийни плани нє конєц, алє початок драги до приношеня одвитуюцих мирох.

Вона гварела же образованє и информованє на язикох националних меншинох у тей фази прегваркох „камень пошпоцованя” и предмет уваги сушедних державох.

– Любела бим кед би ше национални меншини нє споминало як камень пошпоцованя, алє як билатералну вязу. Национални меншини найвекши промотере европскей драги Сербиї. То предносц, а нє препреченє – гварела Мишчевичова. Як наглашела, вецейдеценийна нєправда о доступносци учебнїкох на мацеринским язику пошвидко будзе виправена и то будзе точка доброго розвою.

Шефица Прегваряцкого тиму Таня Мишчевич наявела и же у будучносци будзе вельо бешеди о демократскей партиципациї националних меншинох, окреме у розправи о вименкох Закона о националних совитох и Закона о защити правох и шлєбодох националних меншинох.

Помоцнїк защитнїка гражданох за национални меншини Роберт Сепи гварел же у Сербиї нє постої нормативно дефинована меншинска политика, а прилапйованє Акцийного плану нагода же би ше тоту проблематику ушорело.

На округлим столє, хтори орґанизовал Центер за реґионалнизем, з потримовку нємецкей Фондациї „Ханс Зайдел”, бешедовали и директорка Канцелариї за людски и меншински права Сузана Паунович, як и Єлена Перкович, а спред Националного совиту (НС) Руснацох присуствовал заменїк предсидателя НС Йовґен Мудри.