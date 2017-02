Биће потписан споразум о сарадњи и са Земплинском Теплицом у Словачкој

РУСКИ КРСТУР – Савет Месне заједнице (МЗ) Руски Крстур на јучерашњој седници једногласно је прихватио финансијски извештај за 2016. годину, а одлучено је и да ће МЗ потписати споразум о сарадњи и са Земплинском Теплицом у Словачкој (некадашњи Крстур), са којом већ сарађује. Још раније је потписан такав споразум са Перечином у Украјини.

Укупни приходи Месне заједнице прошле године били су 8 милиона 325 067 динара, од чега је 5 милиона 65 294 динара из самодоприноса, 2 милиона 810 833 динара из буџета Општине Кула и 788 480 динара сопствених прихода.

И јуче је констатовано да већина планираних инвестиционих радова у прошлој години у Крстуру није остварена, па је скоро 11 милиона динара из самодоприноса из ранијих и прошле године пренета у 2017. годину. Део тих средстава опредељена је за израду пројекта за будућу фабрику воде, део за инвестициона улагања, а део је намењен за дотације у спорту, образовању, култури и удружењима грађана.

Чланови Савета донели су одлуку о измени висине волонтерског додатка председнику Савета МЗ, који ће сада износити 10 000 динара месечно.

На јучерашњој седници разговарало се и о старом проблему са кравама с фарме на некадашњој економији, који поново лутају по околини и већ су направили велику штету на њивама под житом.

Како је рекао председник Савета Владимир Олејар, ових дана су чланови Савета обишли атар, направили фотодокументацију „катастрофалног стања“ и о томе ће поново обавестити инспекцијске органе и медије, с обзиром да прошле године ниједна иницијатива МЗ за решавање овог проблема није дала резултате.