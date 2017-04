БЕОҐРАД – Републични завод за статистику сообщел вчера же стопа худобства у Сербиї 25,5 одсто и же штварцина гражданох у ризику же постанє худобна.

Стопа ризику од худобства, або социялней виключеносци у 2016. року була 38,7 одсто, наводзи ше у сообщеню. Найвиложенши ризиком од худобства млади од 18 до 24 роки, потим младши од 18 роки, а найнїзшу стопу ризику од худобства маю старши од 65 роки .

Найвекшу стопу ризику од худобства маю особи котри жию у ґаздовствох хтори творя два одроснути особи з троїма або вецей витримованима дзецми и особи младши од 65 роки, як єдночлене ґаздовство.

Ризику од худобства найвиложенши полнолїтни нєзаняти гражданє, а найнїзша стопа ризику при занятих у роботодавателя. Коло трецина самозанятих у ризику од худобства, а медзи нїм и коло 15 одсто пензионерох.