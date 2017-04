Пензиї зоз стару леґитимация по 30. април

СЕРБИЯ – Пензионере котри ище вше нє достали нови особни леґитимациї, свой пенєж зоз старима документами на шалтерох шицких поштох у Сербиї годни дзвигац по 30. април. Тоти котри маю чечуци рахунки у банкох, чеки годни дзвигац до дальшого з потвердзеньом з МУП-у о поднєшеней вимоги за нови документи.

Термин за замену старих леґитимацийох котри мали найстарши гражданє вишол, алє велї тот проблем ище вше нє ришели.

– Пензионере, инвалиди и ваготни жени буду мац приоритет при доставаню нових особних леґитимацийох – гваря у ресорним Министерстве, а преноша „Вечернї новосци”.