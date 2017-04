КОЦУР – У Коцуре вчера, 3. априла, предлужени роботи на будованю ґаражи за огньогасни камион Добродзечного огньогасного дружтва (ДОД) Коцур.

Дотераз збудовани мури, вибетоновани слупи и церклажи, та вчера почало поставянє конструкциї за закрице, цо потрива даскельо днї.