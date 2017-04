„Карпатом” подаровани кнїжки

ВЕРБАС – Совит за национални меншини Општинского одбору Сербскей напредней странки (ОО СНС) Вербас штварток, 30. марца, библиотеки КПД „Карпати” подаровал кнїжки на трох язикох.

Делеґацию Општинского одбору СНС, у хторей була и Даниєла Илич зоз Совиту за национални меншини ОО тей странки, предводзел предсидатель Дочасового орґану Општини Вербас Милан Ґлушац, а „Карпатом” подаровани коло 50 кнїжки на сербским, руским и українским язику.

З тей нагоди Милан Ґлушац визначел же то єден зоз способох на хтори локална самоуправа потримує роботу того дружтва, а у будучносци ше будзе намагац змоцнїц партнерске одношенє и пренайсц способи за оможлївйованє ище квалитетнєйшей робота КПД „Карпати”.