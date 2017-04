Вучич у Орахове достал прейґ 57,5 одсто, у Тополї скоро 59 одсто

НОВЕ ОРАХОВО/БАЧКА ТОПОЛЯ – У Новим Орахове за предсидателя Сербиї могли гласац 1 579 уписани до виберацкого списку, а на виберанки 2. априла вишли 648, лєбо 41,03 одсто з гласацкого цела.

Ораховчанє гласали на двох виберацких местох – у Месней заєднїци и у Руским доме, а найвецей гласи – 373, лєбо 57,56 одсто достал Александар Вучич, кандидат владаюцей коалициї на чолє зоз Сербску напредну странку.

На другим месце кандидат ҐГ „За Сербию без страху” Саша Янкович, котри у Орахове достал 112 гласи, лєбо 17,28 одсто, а на трецим месце по числу освоєних гласох Ненад Чанак спред Лиґи социялдемократох Войводини, зоз 64 гласами, лєбо 9,8 одсто.

Вук Єремич у Орахове достал 27 гласи (4,1 одсто); Лука Максимович (Любиша Прелетачевич Бели) 23 гласи (3,5 одсто), Саша Радулович 16 гласи, а други кандидати достали спод 10 гласи.

У цалей општини Бачка Тополя зоз 25 824 уписаних внєдзелю гласали 10 787 гласаче, лєбо 41,77 одсто, а Александар Вучич достал 6 340 гласи, цо 58,77 одсто.

Саша Янкович у бачкотопольскей општини достал 2 158 гласи, лєбо 20,05 одсто; Ненад Чанак 631 глас, лєбо 5,84 одсто; Лука Максимович (Любиша Прелетачевич Бели) 627 гласи – 5,81 одсто; Вук Єремич 467 гласи – 4,32 одсто, др Воїслав Шешель 412 гласи – 3,81 одсто, а Саша Радулович 233 гласи, лєбо 2,16 одсто. Други кандидати достали спод 150, та и спод 100 гласи.