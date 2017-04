Александар Вучич перши, Лука Максимович други

ЖАБЕЛЬ – По нєурядових податкох, у жабельскей општини на виберанкох за предсидателя Сербиї внєдзелю, 2. априла, на 31 виберацким месце гласали 11 779 вибераче, односно 53,22 одсто зоз 22 132 уписаних до виберацкого списку.

Найвецей гласи достал Александар Вучич спред владаюцей коалициї на чолє зоз Сербску напредну странку – 63,65 одсто, а на другим месце Лука Максимович спред ҐГ „Любиша Прелетачевич Били-Лєм моцно” зоз 7,92 одсто освоєних гласох.

На трецим месце др Воїслав Шешель спред Сербскей радикалней странки зоз 7,90 одсто, потим Саша Янкович спред ҐГ „За Сербию без страху” зоз 7,84 одсто, та Ненад Чанак спред Лиґи социялдемократох Войводини зоз 3,01 одсто освоєних гласох.

Други кандидати достали спод 3 одсто гласох – Вук Єремич 2,91 одсто, Бошко Обрадович 2,33 одсто, Саша Радулович 1,34 одсто, проф. др Александар Попович 0,33 одсто, Милан Стаматович 0,26 одсто и Мирослав Парович 0,24 одсто гласох.