Вучич найвецей гласи освоєл и у шидскей општини

ШИД – До виберацкого списку на подручу шидскей општини були уписани 30 604 гласаче, а внєдзелю, 2. априла, за предсидателя Сербиї гласали 17 387, лєбо 56,81 одсто. Найвецей гласи у општини достал Александар Вучич – 10 592, односно 63,13 одсто, гваря прелиминарни резултати.

На другим месце Саша Янкович, котри достал 1 813 гласи, лєбо 10,81 одсто, а треци Лука Максимович, алияс Любиша Прелетачевич Бели зоз 1 293 гласами, цо 7,71 одсто гласох тих котри вишли на виберанки.

У Шидзе до виберацкого списку були уписани 13 667 гласаче, а на 14 виберацких местох найвецей гласали за Александра Вучича, котри у городзе достал 4 417 гласи. Саша Янкович у Шидзе достал 1 114, а Воїслав Шешель 428 гласи.

У Бикичу з 228 уписаних гласачих гласали 136, и ту Александар Вучич достал 77 гласи, Саша Янкович 16, Вук Єремич 14, а Ненад Чанак 12 гласи.

У Беркасове Вучич достал 339 гласи, Янкович 46, а Шешель 39 гласи, док у Бачинцох Александар Вучич достал 357 гласи, Лука Максимович (Любиша Прелетачевич Бели) 40, а Саша Янкович 35 гласи.