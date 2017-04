Велька виходносц и у Новим Садзе

НОВИ САД – По нєурядових податкох з виберанкового штабу єдного опозицийного кандидата, на основи 98 одсто обробеного гласацкого материялу, на нєдзельових предсидательних виберанкох у Новим Садзе гласали 184 200 гласаче, односно 57,55 одсто зоз 320 113 гражданох з правом гласа.

По тих податкох, у Новим Садзе Александар Вучич достал 81 104, односно 44 одсто гласох, а Саша Янкович 45 203, односно 24,5 одсто. Трецопласовани Лука Максимович, алияс Любиша Прелетачевич Били у Новим Садзе достал 19 348 гласи, цо 10,5 одсто.

За Вука Єремича у Новим Садзе гласали 9 505 гласаче цо 5,1 одсто, а на пиятим месце Ненад Чанак, котри ту достал 4 600 гласи, лєбо 2,5 одсто.

Саша Радулович достал 4 238 гласи – 2,3 одсто, Бошко Обрадович 3 300 гласи – 1,8 одсто, Александар Попович достал 1 660 гласи – 0,9 одсто, Милан Стаматовича 918 гласи – 0,5 одсто, а Мирослав Парович 816 гласи, лєбо 0,4 одсто.

На подручу Городу, з пригородскима населєнями, виберанки 2. априла отримани на 197 виберацких местох, а у гласацких шкатулох було 2 780 нєважаци лїстки.