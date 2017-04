У кулскей општини Александар Вучич достал 57,33 одсто гласох

КУЛА – На основи вчера достатих дочасових податкох з општинского Роботного цела РВК, у кулскей општини на виберанкох за предсидателя Сербиї найвецей гласи достал кандидат владаюцей коалиюциї на чолє зоз Сербску напредну странку Александар Вучич – 11 076, лєбо 57,33 одсто.

На 40 виберацких местох у кулскей општини внєдзелю, 2. априла, гласали 19 324 вибераче з правом гласа, лєбо 57,36 одсто з 33 688 уписаних до виберацкого списку.

На другим месце по числу достатих гласох Саша Янкович, кандидат Ґрупи гражданох (ҐГ) „За Сербию без страху” зоз 2 609 освоєнима гласами, лєбо 13,50 одсто; треци Лука Максимович спред ҐГ „Любиша Прелетачевич-Били-Лєм моцно”, котри достал 1 872 гласи – 9,69 одсто, а на штвартим месце др Воїслав Шешель спред Сербскей радикалней странки, зоз 1 016 гласами, цо 5,26 одсто.

Кандидат Лиґи социялдемократох Войводини Ненад Чанак у кулскей општини достал 685 гласи – 3,55 одсто; Вук Єремич спред ҐГ „Мушиме лєпше” 670 гласи – 3,47 одсто; Бошко Обрадович спред Сербского руху Двери 399 гласи – 2,07 одсто; Саша Радулович спред ҐГ „Досц було” 307 гласи – 1,59 одсто; Милан Стаматович спред ҐГ „За здраву Сербию” 99 гласи – 0,51 одсто; проф. др Александар Попович спред Демократскей странки Сербиї 93 гласи – 0,48 одсто и Мирослав Парович спред Народного слободарского руху 90 гласи, лєбо 0,47 одсто.

З Роботного цела надпоминаю же винєшени резултати податки зоз 37 виберацких местох (цо 92,50 одсто), понеже на трох виберацких местох замерковани процедурални гришки у записнїкох з виберанкох, но евидентовани гришки нє таки же уплївую на повтойованє виберанкох на тих местох.