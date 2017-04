КУЦУРА – У Куцури су јуче, 3. априла, настављени радови на изградњи гараже за ватрогасни камион Добровољног ватрогасног друштва (ДВД) Куцура.

До сада су изграђени зидови, избетонирани стубови, а почело је и постављање конструкције за кров, што ће трајати још неколико дана.