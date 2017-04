Вельконоцна вистава у Городским музею у Вербаше

ВЕРБАС – У Городски музею у Вербаше пондзелок, 3. априла, отворена Вельконоцна вистава Активу женох Першей Месней заєднїци Стари Вербас и женох з мадярского КУД „Сирмаи Кароль“.

На вистави виложени ручни роботи з паперу и платна, ткани и вишивани часци ґардероби и предмети за обисце вязани з Вельку ноцу, а за госцох пририхтани и домашнї традицийни єдла.

На дзень отвераня вистави за дзеци з оводи и школи отримана роботня у прикрашованю вайцох и правеню предметох з тему Велькей ноци.

Єдна з членїцох Активу женох Першей Месней заєднїци Стари Вербас Лїляна Горняк визначела добре сотруднїцтво зоз женми з КУД „Сирмаи Кароль“, а понеже того року Велька ноц на исти дзень за шицких християнох, заєднїцка робота двох здруженьох оможлївела богату и нащивену виставу.

Вистава у Городским музею будзе по 7. април, а кажди дзень ю мож опатриц од 8 до 15 годзин.