БЕОҐРАД – Фонд за млади таланти розписал Конкурс за додзельованє наградох школяром штреднїх школох за посцигнути успихи на прешлорочних визначних змаганьох у жеми и иножемстве.

Як сообщене з Министерства младежи и спорту, з рока на рок ше вше вецей школяре приявю на тот конкурс и доставаю награди, хтори од 20 000 до 200 000 динари по школярови.

Конкурс розписани 3. априла и отворени є по 10. май, а право на награди маю школяре котри од 1. януара по 31. децембер 2016. року освоєли даєдно з перших трох местох на републичних и медзинародних вецейетапних змаганьох хтори предвидзени з условиями Конкурсу.

Текст Конкурсу, формулар за приявйованє и шицку документацию мож превжац з веб-сайту Министерства младежи и спорту – www.mos.gov.rs.

Фонд за млади таланти Сербиї од 2008. року по нєшка наградзел 8 134 штредньошколцох за успихи на змаганьох у жеми и иножемстве, за цо видвоєни вецей як 334 милиони динари.