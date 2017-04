Плаци нєдостаточни анї за мешачни трошок

НОВИ САД – Плаци у Сербиї нєдостаточни за подмирйованє шицких мешачних тошкох, бо и штредня плаца мала за трошителньу кошарку, а добре познате же вельке число занятих роби за минималну плацу, хтора коло 22 000 динари, пише новосадски „Дневник”.

Анкета Заводу за статистику о тим же кельо зарабяю гражданє Сербиї и за цо найвецей троша указує же 2016. року штреднї мешaчни приходи по ґаздовстве у пенєжу и натури були 59 624 динари, цо у одношеню на 2015. рок номинално вецей за 3,1 одсто.

Векши приходи витворели городски ґаздовства – штреднє 62 336 динари, а у менших местох приходи нїзши за коло 7 000 динари.

Шицко цо ше до ґаздовства зароби – то ше и потроши, аж и вецей, прето же трошки за особни потреби прешлого року виношели 60 720 динари. Найвецей пенєжу одходзи на єдзенє и комунални трошки – 34,9 одсто, док на трошки биваня, воду, струю, ґаз и други горива идзе 16,7 одсто.

Анкетоване и як ше витворює заробок, та за скоро половку анкетованих то плаци – 49,2 одсто. Шлїдза пензиї – 30,9 одсто, потим приходи з польопривреди, лову и риболову – 4,5 одсто, натуралне трошенє 4,3 одсто, приманя од социялного осиґураня 3 одсто и приходи звонка порядного роботного одношеня 2,5 одсто.

У януару того року за штредню трошительну кошарку требало 68 563 динари, цо 700 динари, лєбо за 1,9 одсто вецей як у децембру прешлого року. Минимална трошительна кошарка виноши 33 517 динари, цо за 300 динари, односно за 1,4 одсто вецей як исти час прешлого року.