ДЮРДЬОВ – Полиция у Жаблю розяшнєла дзешец чежки крадзи хтори за остатнї два мешаци окончени у Дюрдьове, преноша портали 021 и РТВ.

Полиция ма спознаня и сумня же тоти крадзи окончел седемнацрочни Дюрдьовчан, котри на силу вошол до двох обисцох и з нїх украднул телевизори, як и же з камионох, автох и тракторох на вецей заводи краднул акумулатори.

Процив тей малолїтней особи будзе поднєшена виновна приява.