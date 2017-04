Вучевич: У Новим Садзе 6 000 нєзанятих менєй

НОВИ САД – Городоначалнїк Нового Саду Милош Вучевич за Танюґ виявел же спрам найновших податкох новосадскей филияли Националней служби за обезпечованє роботи (НСЗ), у тим городзе єст 6 000 менєй нєзанятих як у исти час прешлого року.

Вучевич гварел же тераз на евиденциї НСЗ у Новим Садзе єст 20 300 нєзанятих.

Як гварел, тим податком би ше мали радовац шицки у Новим Садзе, бо то значи звекшанє прилїву пенєжу до буджету на основи порциї на заробок занятих, цо оможлїви швидше реализованє велїх проєктох.