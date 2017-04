Школяре успишни на змаганьох

РУСКИ КЕРЕСТУР – На Окружним змаганю з хемиї, школяр шестей класи ОШ „Петро Кузмяк” з Руского Керестура Леон Юрич завжал треце место, а змаганє з хемиї за школярох зоз школох Заходнобачкого округу отримане 1. априла у Апатину.

По словох Юричовей наставнїци хемиї Єлени Петько, гоч ше нє пласовал далєй, 77 боди хтори освоєй барз добри резултат.

Як тих дньох керестурску Школу урядово поинформовала Школска управа Зомбор, школяре Леон Юрич, Леонтий Сивч и Александар Киш зоз седмей и Теодора Новакович, Соня Балїцки и Давор Хома з осмей класи ОШ ше пласовали на Републичне змаганє зоз сербского язика як нємацеринского, хторе будзе 28. априла у Зренянину.

Спомнути школяре на Окружним змаганю зоз сербского язика як нємацеринского посцигли даєдно з перших трох местох, а у допису зоз Школскей управи стої и виправка за Александра Киша, котрому место трецого припадло друге место. Виправка и же Павле Венчельовски и Ивана Планчак освоєли треце место, чого по перших резултатох нє було.

Як Рутенпрес дознава од наставнїци сербского язика у ОШ „Петро Кузмяк” Мариї Балїнт, спомнути виправки зробени у Школскей управи на основи позбераних резултатох зоз змаганьох у шицких округох, а тиж и вибрани учашнїки за Републичне змаганє.