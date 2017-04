РУСКИ КЕРЕСТУР – У Руским Керестуре на ютре, 6. априла, будзе отримана програма наймладших Керестурцох з дзецинскей заградки, з Оддзелєня „Цицибан” Предшколскей установи „Бамби” з Кули, популарни „Бамби-фест”.

„Бамби-фест” будзе на 18 годзин у Велькей сали Дому култури.

З „Бамби-фестом” кулска Предшколска установа кажди рок у априлу означує свой дзень, а програми ше отримує у шейсц местох кулскей општини дзе робя оддзелєня „Бамбию”.