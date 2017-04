Керестурским матурантом о Оддзелєню за руски язик и литературу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Матурантом руского оддзелєня Ґимназиї „Петро Кузмяк” вчера, 4. априла, у Школи отримана промоция Оддзелєня за русинистику, на хторим ше на Филозофским факултету у Новим Садзе виучує руски язик и литературу.

Оддзелєнє матурантом представели його шеф др Янко Рамач и асистент и докторант Александер Мудри, а обидвоме визначели можлївосци студираня на Оддзелєню, хторе понука и єден семестер студийох у Польскей, лєбо Словацкей.

Мудри школярох упознал и з условиями студийох на цалим Филозофским факултету, хтори пред даскельо роками означел 60-роки роботи.