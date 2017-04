У Коцуре представена керестурска Ґимназия по руски и Штредня школа

КОЦУР – Вчера, 4. априла, у коцурскей ОШ „Братство єдинство” отримана промоция Штреднєй школи з домом школярох „Петро Кузмяк” з Руского Керестура, односно Ґимназиї по руски.

Школяром осмей класи прейґ видео-биму указани випатрунок Школи и школских просторийох, змесценє у интернату, Школска библиотека, физкултурна сала, терховня и други просториї за рижни активносци, о хторих бешедовал педаґоґ у Школи „Петро Кузмяк” Иван Медєши.

Директорка керестурскей Школи Хелена Пашо Павлович визначела напрями хтори Школа понука и проєкти хтори запровадзує, а школярки другей класи Ґимназиї на руским язику Марина Роман и Йована Ноґавица бешедовали о школованю, наставнїкох и рижних активносцох хтори у Школи и у Керестуре интересантни за младих.

Предсидатель Вивершного одбору Националного совиту (НС) Руснацох Желько Ковач школяром подзелєл флаєри з информациями о Школи „Петро Кузмяк”, а школяром руского оддзелєня у Коцуре потолковал способи стимулованя и помоци од нашого НС школяром котри предлужа школованє на своїм мацеринским, руским язику у Ґимназиї.

Директорка домашнєй Школи Славица Байор подзековала госцом з Керестура на представяню Школи и визначела же керестурскей Штредня школи перша спомедзи других школох свою програму и Школу представела у Коцуре, як и же школяре достали наисце хасновити информациї о можлївосцох предлужованя штредньошколского образованя.